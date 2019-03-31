2019-03-31T08:52:49+03:00
Общество

В полиции рассказали, кто прыгал голым по машине ДПС в Новокузнецке

Ранее мужчина был судим
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Причиной неадекватного поведения мужчины мог стать алкоголь Фото: TelegramПричиной неадекватного поведения мужчины мог стать алкоголь Фото: Telegram
Изменить размер текста:

В полиции прокомментировали инцидент с прыгавшим по машине ДПС голым мужчиной в Новокузнецке. Его личность установлена.

Напомним, вечером субботы новокузнечане стали невольными свидетелями неадекватного поведения одного из местных жителей. Мужчина, раздевшись догола, бегал по улицам и бил чужие машины. Горожане вызвали сотрудников Госавтоинспекции.

- Находившийся на месте происшествия мужчина вел себя неадекватно и агрессивно. Полицейские вынуждены были применить к нему спецсредства - наручники, а после вызвали на место специализированную бригаду скорой медицинской помощи, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что личность мужчины уже установлена. Им оказался ранее судимый новокузнечанин. Предварительно известно, что во время вечерней «пробежки» мужчина был пьян.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посетителей ТЦ «Радуга» в Кемерове эвакуировали из-за пожара
В Кемерове начали отмывать дороги
Два человека погибли в аварии с автобусом в Анжеро-Судженске
Дружинники и полицейские с собакой прошли по ночным клубам Новокузнецка
В Кемерове готовятся к I Съезду социальных работников Сибири
Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке
Самолет и отель для птиц: в Кемерове прошел конкурс-смотр скворечников
С избившими девушек подростками работает полиция Новокузнецка
Тают цены: В кемеровском мебельном гипер-маркете «Практик-мебель» начался сезон скидок
В последний день марта в Кузбассе будет дождливо и ветрено
В подъезде кемеровской многоэтажки провалился пол
Избиение двух девушек в Новокузнецке попало на видео
Гибель женщины и двух детей в Кузбассе расследует Следком
Кузбассовцев приглашают присоединиться к «Часу Земли»
Кемеровчанин по ночам крал видеорегистраторы из машин
Ради спасения женщины пришлось штурмовать квартиру в Кемерове
Новокузнечане смогут пройти онкоскрининг на приеме у стоматолога
Пожарные спасли женщину и ребенка из горящего дома в Кемерове