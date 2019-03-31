В полиции рассказали, кто прыгал голым по машине ДПС в Новокузнецке
В полиции прокомментировали инцидент с прыгавшим по машине ДПС голым мужчиной в Новокузнецке. Его личность установлена.
Напомним, вечером субботы новокузнечане стали невольными свидетелями неадекватного поведения одного из местных жителей. Мужчина, раздевшись догола, бегал по улицам и бил чужие машины. Горожане вызвали сотрудников Госавтоинспекции.
- Находившийся на месте происшествия мужчина вел себя неадекватно и агрессивно. Полицейские вынуждены были применить к нему спецсредства - наручники, а после вызвали на место специализированную бригаду скорой медицинской помощи, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что личность мужчины уже установлена. Им оказался ранее судимый новокузнечанин. Предварительно известно, что во время вечерней «пробежки» мужчина был пьян.
- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU