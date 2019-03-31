В полиции рассказали, кто прыгал голым по машине ДПС в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-31T08:52:49+03:00

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В полиции прокомментировали инцидент с прыгавшим по машине ДПС голым мужчиной в Новокузнецке. Его личность установлена.

Напомним, вечером субботы новокузнечане стали невольными свидетелями неадекватного поведения одного из местных жителей. Мужчина, раздевшись догола, бегал по улицам и бил чужие машины. Горожане вызвали сотрудников Госавтоинспекции.

- Находившийся на месте происшествия мужчина вел себя неадекватно и агрессивно. Полицейские вынуждены были применить к нему спецсредства - наручники, а после вызвали на место специализированную бригаду скорой медицинской помощи, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что личность мужчины уже установлена. Им оказался ранее судимый новокузнечанин. Предварительно известно, что во время вечерней «пробежки» мужчина был пьян.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU