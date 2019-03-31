Новокузнечанин обворовал случайную знакомую ради похода в сауну

СЕГОДНЯ 09:59 2019-03-31T09:59:51+03:00

Новокузнечанин втянул в неприятности приятеля, который также стал фигурантом уголовного дела Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Новокузнецке местный житель обворовал случайную знакомую, когда провожал ее домой. На украденные деньги мужчина сходил в сауну.

В полицию обратилась 37-летняя новокузнечанка. Женщина рассказала, что у нее похитили мобильный телефон и сняли деньги с банковского счета. Сумма причиненного ущерба составила порядка 50 тысяч рублей.

Как выяснили полицейские, на улице женщина познакомилась с двумя молодыми людьми, в компании которых впоследствии распивала спиртное. После застолья один из новых знакомых проводил женщину домой, а на утро она обнаружила пропажу мобильного телефона и банковской карты, с которой были похищены деньги.

Личность подозреваемого была оперативно установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний житель Новокузнецка. Мужчина признал свою вину и пояснил, что по дороге к дому знакомой незаметно вытащил из ее сумочки телефон и карту. Мобильник он подарил своему приятелю, который участвовал в застолье, а на деньги, снятые с чужой карты, сходил в сауну.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Его приятель, который принял в подарок краденый телефон, также стал фигурантом уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU