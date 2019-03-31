Стали известны подробности смертельной аварии с автобусом в Анжеро-Судженске

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-31T11:28:03+03:00

В результате аварии погибли двое человек из легковушки и пострадала кондуктор автобуса Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменить размер текста: A A

В Анжеро-Судженске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли двое мужчин. Вечером 30 марта здесь столкнулись автобус и легковой автомобиль.

ДТП произошло на улице Фестивальной около 21.30. Предварительно установлено, что водитель автомобиля LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «НефАЗ»

- От полученных травм автомобилист и его пассажир погибли. Кондуктор, находившаяся в автобусе, была доставлена в медучреждение, где ей диагностировали ушиб, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в салоне общественного транспорта пассажиров не было.

ИСТОЧНИК KP.RU