Стали известны подробности смертельной аварии с автобусом в Анжеро-Судженске
В Анжеро-Судженске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли двое мужчин. Вечером 30 марта здесь столкнулись автобус и легковой автомобиль.
ДТП произошло на улице Фестивальной около 21.30. Предварительно установлено, что водитель автомобиля LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «НефАЗ»
- От полученных травм автомобилист и его пассажир погибли. Кондуктор, находившаяся в автобусе, была доставлена в медучреждение, где ей диагностировали ушиб, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в салоне общественного транспорта пассажиров не было.
ИСТОЧНИК KP.RU