2019-03-31T11:28:03+03:00
Происшествия

Стали известны подробности смертельной аварии с автобусом в Анжеро-Судженске

Среди пострадавших – кондуктор
Екатерина БОРМОТОВА
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В результате аварии погибли двое человек из легковушки и пострадала кондуктор автобусаВ результате аварии погибли двое человек из легковушки и пострадала кондуктор автобусаФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Анжеро-Судженске полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли двое мужчин. Вечером 30 марта здесь столкнулись автобус и легковой автомобиль.

ДТП произошло на улице Фестивальной около 21.30. Предварительно установлено, что водитель автомобиля LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «НефАЗ»

- От полученных травм автомобилист и его пассажир погибли. Кондуктор, находившаяся в автобусе, была доставлена в медучреждение, где ей диагностировали ушиб, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в салоне общественного транспорта пассажиров не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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