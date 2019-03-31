Первоапрельская шутка: в понедельник в Кузбассе пойдет снег

СЕГОДНЯ 12:03 2019-03-31T12:03:16+03:00

При этом дневная температура будет выше нуля

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Синоптики рассказали, какая погода ждет кузбассовцев в понедельник, 1 апреля. В День смеха в регионе будет снежно.

По данным метеорологов, предстоящая ночь пройдет со знаками -2,+3, при прояснениях возможно понижение температуры до -7 градусов. Однако днем воздух прогреется до 3-8 градусов тепла. При этом 1 апреля в регионе будет снежно: осадки в виде мокрого снега пройдут в большинстве районов. Также синоптики прогнозируют дождь.

В Кемерове столбики термометров ночью опустятся до -1 градуса. Днем в городе ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Воздух прогреется до +6,+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU