Женщина сбила и переехала пенсионера на костылях в Кузбассе

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-31T13:36:33+03:00

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В Ленинске-Кузнецком женщина за рулем легкового автомобиля сбила и переехала пенсионера на костылях. Пострадавшего на скорой доставили в больницу.

Инцидент произошел днем 31 марта на парковке у продуктового магазина.

- Девушка выезжала с парковки, не за метила пожилого человека, сбила его и проехала по ногам. Район Завода. Дедушка был на костылях. Его увезли в больницу – состояние неизвестно, - рассказал очевидец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/700367" frameborder="0"></iframe> Женщина переехала пешехода в Ленинске-Кузнецком.Видео: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

Фотографии и видео с места происшествия были опубликованы в социальных сетях. Комментаторов возмутило поведение автолюбительницы, которая не только не заметила пешехода, но и не почувствовала, как переехала его.

«Тупо от удара, когда сбила деда, уже должна внимание была заострить на этом и незамедлительно остановится, а она еще и проехалась по ногам деду. Зеркала для подкраса ресничек, губ и собственного любования, видимо», - прокомментировал пользователь Роман.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Мужчину забрала скорая Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU