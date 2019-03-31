2019-03-31T13:36:33+03:00
Происшествия

Женщина сбила и переехала пенсионера на костылях в Кузбассе

Пожилого мужчину увезли в больницу [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Женщина сбила и переехала пенсионера на костыляхЖенщина сбила и переехала пенсионера на костыляхФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Ленинске-Кузнецком женщина за рулем легкового автомобиля сбила и переехала пенсионера на костылях. Пострадавшего на скорой доставили в больницу.

Инцидент произошел днем 31 марта на парковке у продуктового магазина.

- Девушка выезжала с парковки, не за метила пожилого человека, сбила его и проехала по ногам. Район Завода. Дедушка был на костылях. Его увезли в больницу – состояние неизвестно, - рассказал очевидец.

Женщина переехала пешехода в Ленинске-Кузнецком.Видео: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

Фотографии и видео с места происшествия были опубликованы в социальных сетях. Комментаторов возмутило поведение автолюбительницы, которая не только не заметила пешехода, но и не почувствовала, как переехала его.

«Тупо от удара, когда сбила деда, уже должна внимание была заострить на этом и незамедлительно остановится, а она еще и проехалась по ногам деду. Зеркала для подкраса ресничек, губ и собственного любования, видимо», - прокомментировал пользователь Роман.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.

Мужчину забрала скорая Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

Мужчину забрала скорая Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первоапрельская шутка: в понедельник в Кузбассе пойдет снег
Стали известны подробности смертельной аварии с автобусом в Анжеро-Судженске
Новокузнечанин обворовал случайную знакомую ради похода в сауну
Посетителей ТЦ «Радуга» в Кемерове эвакуировали из-за пожара
В полиции рассказали, кто прыгал голым по машине ДПС в Новокузнецке
В Кемерове начали отмывать дороги
Два человека погибли в аварии с автобусом в Анжеро-Судженске
Дружинники и полицейские с собакой прошли по ночным клубам Новокузнецка
В Кемерове готовятся к I Съезду социальных работников Сибири
Голый мужчина прыгал на машине ДПС в Новокузнецке
Самолет и отель для птиц: в Кемерове прошел конкурс-смотр скворечников
С избившими девушек подростками работает полиция Новокузнецка
Тают цены: В кемеровском мебельном гипер-маркете «Практик-мебель» начался сезон скидок
В последний день марта в Кузбассе будет дождливо и ветрено
В подъезде кемеровской многоэтажки провалился пол
Избиение двух девушек в Новокузнецке попало на видео
Гибель женщины и двух детей в Кузбассе расследует Следком
Кузбассовцев приглашают присоединиться к «Часу Земли»
Кемеровчанин по ночам крал видеорегистраторы из машин
Ради спасения женщины пришлось штурмовать квартиру в Кемерове
Новокузнечане смогут пройти онкоскрининг на приеме у стоматолога
Пожарные спасли женщину и ребенка из горящего дома в Кемерове