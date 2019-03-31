Женщина сбила и переехала пенсионера на костылях в Кузбассе
В Ленинске-Кузнецком женщина за рулем легкового автомобиля сбила и переехала пенсионера на костылях. Пострадавшего на скорой доставили в больницу.
Инцидент произошел днем 31 марта на парковке у продуктового магазина.
- Девушка выезжала с парковки, не за метила пожилого человека, сбила его и проехала по ногам. Район Завода. Дедушка был на костылях. Его увезли в больницу – состояние неизвестно, - рассказал очевидец.
Женщина переехала пешехода в Ленинске-Кузнецком.Видео: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"
Фотографии и видео с места происшествия были опубликованы в социальных сетях. Комментаторов возмутило поведение автолюбительницы, которая не только не заметила пешехода, но и не почувствовала, как переехала его.
«Тупо от удара, когда сбила деда, уже должна внимание была заострить на этом и незамедлительно остановится, а она еще и проехалась по ногам деду. Зеркала для подкраса ресничек, губ и собственного любования, видимо», - прокомментировал пользователь Роман.
Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.
Мужчину забрала скорая Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU