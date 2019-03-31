Частный дом загорелся рядом со стройкой в Кемерове

СЕГОДНЯ 16:21 2019-03-31T16:21:11+03:00

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В Кемерове 31 марта загорелся частный дом рядом со строящейся высоткой. Крупный пожар попал на видео.

Кадры с пожара были опубликованы в популярном кемеровском паблике в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщил автор видео, горел частный дом на проспекте Московском. На кадрах видно, что рядом с горящим домом идет стройка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/700382" frameborder="0"></iframe> Горит частный дом рядом со стройкой в Кемерове.Видео: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Как пояснили в региональном управлении МЧС, горел частный нежилой дом. Причину пожара устанавливают специалисты.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что днем 31 марта в Кемерове из-за пожара эвакуировали крупный торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU