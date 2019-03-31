Частный дом загорелся рядом со стройкой в Кемерове
В Кемерове 31 марта загорелся частный дом рядом со строящейся высоткой. Крупный пожар попал на видео.
Кадры с пожара были опубликованы в популярном кемеровском паблике в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщил автор видео, горел частный дом на проспекте Московском. На кадрах видно, что рядом с горящим домом идет стройка.
Горит частный дом рядом со стройкой в Кемерове.Видео: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
Как пояснили в региональном управлении МЧС, горел частный нежилой дом. Причину пожара устанавливают специалисты.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что днем 31 марта в Кемерове из-за пожара эвакуировали крупный торговый центр.
ИСТОЧНИК KP.RU