ВАЗ сбил двух велосипедистов на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 03:08 2019-04-01T03:08:59+03:00

После столкновения ВАЗ опрокинулся на бок Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

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На трассе в районе Ленинска-Кузнецкого автомобиль ВАЗ сбил двух велосипедистов. Последние остановились на обочине, чтобы отдохнуть.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 марта. Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобиль после наезда на двухколесные транспортные средства опрокинулся на бок.

Очевидцы сообщают, что у ВАЗа заклинило колесо Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"

Как сообщают очевидцы аварии, скорая увезла обоих велосипедистов в больницу. Характер полученных ими травм уточняется.

Также предварительно известно, что у ВАЗа заклинило колесо, в результате чего он потерял управление. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU