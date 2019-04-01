ВАЗ сбил двух велосипедистов на кузбасской трассе
На трассе в районе Ленинска-Кузнецкого автомобиль ВАЗ сбил двух велосипедистов. Последние остановились на обочине, чтобы отдохнуть.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 31 марта. Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобиль после наезда на двухколесные транспортные средства опрокинулся на бок.
Очевидцы сообщают, что у ВАЗа заклинило колесо Фото: "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112" / "ВКонтакте"
Как сообщают очевидцы аварии, скорая увезла обоих велосипедистов в больницу. Характер полученных ими травм уточняется.
Также предварительно известно, что у ВАЗа заклинило колесо, в результате чего он потерял управление. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU