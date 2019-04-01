«Музыка надежды» прозвучала в Кемерове

СЕГОДНЯ 04:49 2019-04-01T04:49:10+03:00

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В государственной филармонии Кузбасса прошел концерт в рамках нового благотворительного проекта «Музыка надежды». Музыканты выступили для детей-сирот.

О новом благотворительном проекте «Музыка надежды» рассказал губернатор Сергей Цивилев.

«В филармонию позвали детишек из детских домов и воспитанников музыкальных школ. Для маленьких зрителей сыграли и спели Губернаторский духовой оркестр и «Юные дарования Кузбасса». Ребятам очень понравилась живая музыка. У них горели глаза. Нашим артистам удалось подарить детям незабываемые впечатления!», - написал Сергей Цивилев.

Губернатор отметил, что в рамках проекта «Музыка надежды» в этом году пройдет четыре концерта. Бесплатные билеты на них получат дети-сироты, замещающие семьи, семьи с детьми-инвалидами, а также семьи воспитателей учреждений для сирот и специалистов органов опеки и попечительства.

ИСТОЧНИК KP.RU