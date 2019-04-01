ВАЗ сбил велосипедистов в Кузбассе: пострадал подросток

СЕГОДНЯ 05:31 2019-04-01T05:33:22+03:00

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Стали известны подробности аварии на кузбасской трассе с участием автомобиля ВАЗ и велосипедистов. В результате пострадал 15-летний подросток и 31-летний мужчина.

Авария произошла в 17.35 воскресенья на втором километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк. Автомобилист не справился с управлением и съехал на обочину, где остановились двое велосипедистов.

- Водитель автомобиля ВАЗ-21099 съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. При этом он допустил наезд на стоящих на обочине пешеходов – 31-летнего мужчину и 15-летнего подростка. Они находятся на амбулаторном лечении, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля в момент аварии был трезвым.

Напомним, как ранее сообщали очевидцы аварии, у автомобиля заклинило колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и выехал на обочину.

ИСТОЧНИК KP.RU