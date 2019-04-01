ВАЗ сбил велосипедистов в Кузбассе: пострадал подросток
Стали известны подробности аварии на кузбасской трассе с участием автомобиля ВАЗ и велосипедистов. В результате пострадал 15-летний подросток и 31-летний мужчина.
Авария произошла в 17.35 воскресенья на втором километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк. Автомобилист не справился с управлением и съехал на обочину, где остановились двое велосипедистов.
- Водитель автомобиля ВАЗ-21099 съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет. При этом он допустил наезд на стоящих на обочине пешеходов – 31-летнего мужчину и 15-летнего подростка. Они находятся на амбулаторном лечении, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.
В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля в момент аварии был трезвым.
Напомним, как ранее сообщали очевидцы аварии, у автомобиля заклинило колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и выехал на обочину.
ИСТОЧНИК KP.RU