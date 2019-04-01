В Кузбассе закрыли грязную стоматологию
В Кузбассе судебные приставы закрыли стоматологию из-за антисанитарии. Врачи использовали нестерильное и просроченное оборудование.
Речь идет о стоматологическом кабинете в городе Осинники на улице Гагарина, 4 «а». Одна из пациенток после посещения кабинета обратилась в Роспотребнадзор. Ревизоры нашли целый ряд нарушений нарушения санитарного законодательства. Стоматолог работал без медсестры, а дезинфекцию и стерилизацию инструментов проводил работник без медобразования.
«При оказании медицинской помощи больным использовались нестерильные наконечники, стерилизация наконечников не проводится», – отметили в УФССП по Кемеровской области.
Кроме того, врач использовал индивидуальные стоматологические комплекты с истекшим сроком годности.
Суд решил приостановить работу стоматологического кабинета на 60 суток. Судебные приставы опечатали кабинет.
ИСТОЧНИК KP.RU