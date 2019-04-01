2019-04-01T05:45:45+03:00
Общество

В Кузбассе закрыли грязную стоматологию

Оборудование врачей не было стерильным
Кирилл ЧАЩИН
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Суд закрыл кабинет стоматолога на 60 суток. Фото: pixabay.comСуд закрыл кабинет стоматолога на 60 суток. Фото: pixabay.com
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В Кузбассе судебные приставы закрыли стоматологию из-за антисанитарии. Врачи использовали нестерильное и просроченное оборудование.

Речь идет о стоматологическом кабинете в городе Осинники на улице Гагарина, 4 «а». Одна из пациенток после посещения кабинета обратилась в Роспотребнадзор. Ревизоры нашли целый ряд нарушений нарушения санитарного законодательства. Стоматолог работал без медсестры, а дезинфекцию и стерилизацию инструментов проводил работник без медобразования.

«При оказании медицинской помощи больным использовались нестерильные наконечники, стерилизация наконечников не проводится», – отметили в УФССП по Кемеровской области.

Кроме того, врач использовал индивидуальные стоматологические комплекты с истекшим сроком годности.

Суд решил приостановить работу стоматологического кабинета на 60 суток. Судебные приставы опечатали кабинет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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