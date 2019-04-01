2019-04-01T06:30:42+03:00
Происшествия

«Всех взорву»: В Кемерове эвакуировали Сбербанк

Недовольный клиент сообщил о минировании
Кирилл ЧАЩИН
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Офис Сбербанка проверяют кинологиОфис Сбербанка проверяют кинологиФото: Ирина АВТУШКО
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В понедельник, 1 апреля, в Кемерове эвакуировали центральный офис Сбербанка. Недовольный клиент по телефону пообещал устроить взрыв.

Утром рядом с офисом банка на Центральном проезде появились автомобили экстренных служб: пожарной охраны, полиции и скорой помощи. В МЧС заявили, что пожара там не было. О том, что произошло в банке, рассказал осведомленный источник.

– Какому-то мужчине не понравилось, как его обслужили в банке. Он позвонил и сказал: «Я вернусь и всех вас взорву». После этого банк эвакуировали. Сейчас полицейские ждут кинологов с собаками, – рассказали собеседник «Комсомольской правды».

Недовольный клиент пообещал всех взорвать

Недовольный клиент пообещал всех взорвать

В пресс-службе Сбербанка подтвердили, что угроза действительно была, однако офис не эвакуировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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