«Всех взорву»: В Кемерове эвакуировали Сбербанк
В понедельник, 1 апреля, в Кемерове эвакуировали центральный офис Сбербанка. Недовольный клиент по телефону пообещал устроить взрыв.
Утром рядом с офисом банка на Центральном проезде появились автомобили экстренных служб: пожарной охраны, полиции и скорой помощи. В МЧС заявили, что пожара там не было. О том, что произошло в банке, рассказал осведомленный источник.
– Какому-то мужчине не понравилось, как его обслужили в банке. Он позвонил и сказал: «Я вернусь и всех вас взорву». После этого банк эвакуировали. Сейчас полицейские ждут кинологов с собаками, – рассказали собеседник «Комсомольской правды».
Недовольный клиент пообещал всех взорвать
В пресс-службе Сбербанка подтвердили, что угроза действительно была, однако офис не эвакуировали.
ИСТОЧНИК KP.RU