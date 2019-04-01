В Кемерове нашли мужчину, угрожавшего взорвать Сбербанк
Работа банка не прекращалась
К зданию банка были стянуты экстренные службы
Изменить размер текста:
В Кемерове правоохранители нашли мужчину, который пообещал взорвать центральный офис Сбербанка. Об этом рассказали сотрудники банка.
– Эвакуации, на самом деле, не было. Угроза была, но сотрудники МВД уже задержали человека, который сообщил о минировании. Работа в офисе не прекращалась, – рассказали в пресс-службе Сбербанка. - Сейчас мы работаем в штатном режиме.
В МВД пока не подтвердили факт задержания телефонного террориста.
Напомним, что в понедельник утром, 1 апреля, недовольный клиент по телефону пообещал взорвать центральный офис Сбербанка.
ИСТОЧНИК KP.RU