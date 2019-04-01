В Кузбассе судебные приставы крали деньги должников

СЕГОДНЯ 07:32 2019-04-01T08:14:01+03:00

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В Новокузнецке двое судебных приставов похищали деньги, которые забирали у должников. Суд оставил мужчин на свободе.

В 2015 году один из новокузнецких судебных приставов придумал, как можно похищать деньки должников. Он изменил данные программы, и деньги должников стали уходить на счет его знакомой. Для этого он подделывал документы. Таким образом было похищено более 200 тысяч рублей. В доле был еще один сотрудник ведомства, знакомая же была не в курсе происхождения денег.

На суде бывший судебный пристав рассказал, что пошел на преступление из-за долгов по кредитам. Похищенные деньги он вернул. Суд приговорил его к двум годам условного заключения, его коллега получил штраф, сообщает City-N.

ИСТОЧНИК KP.RU