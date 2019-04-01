Кемеровчанка покорила Тимати и Басту на телешоу

СЕГОДНЯ 08:03 2019-04-01T08:15:31+03:00

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Жительница Кемерова выступила на шоу «Песни» на канале ТНТ. Пение 21-летней девушки оценили Тимати и Баста.

В субботу, 30 марта, в эфире ТНТ вышла седьмая серия вокального шоу «Песни». В ней зрители увидели вступление 21-летней кемеровчанки Виолетты Бухмиллер, которая поет под псевдонимом В2T. Девушка исполнила собственную песню «Богема».

«Твоя песня, на мой взгляд, обладает абсолютной органикой, как и твое поведение. Текст ты написала сама. Все характеристики соответствуют тому, что мы ищем в рамках этого проекта», – сказал Тимати.

Баста отметил, говоря о песне участницы, что он «слишком стар для этих штучек», но также похвалил кемеровчанку и пропустил в следующий этап.

Новые ПЕСНИ: B2T - БОГЕМА.

Виолетта отметила, что очень переживала, что у нее сядет голос во время выступления, однако все прошло как по маслу.

– Я просто кайфанула, чего и остальным участникам желаю, — сказала Виолетта.

Отмечается, что кемеровчанка сама училась музыке, а песни начала писать в 12 лет. Сейчас она работает организатором праздников. Девушка обещает, что если выиграет в шоу, то отдаст деньги на благотворительность

ИСТОЧНИК KP.RU