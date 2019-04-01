Кемеровский магазин оштрафовали на 200 тысяч рублей
В нем незаконно продавали водку
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В Кемерове продуктовый магазин оштрафовали на 210 тысяч рублей за торговлю водкой без документов. Суд постановил также уничтожить 50 бутылок спиртного.
Как следует из материалов Арбитражного суда Кемеровской области, в полицию поступило сообщении от покупатели, что в магазине «Продукты» на улице Красноармейская, 142 продают водку и чачу с признаками фальсификации. Правоохранители проверили магазин, принадлежащий ООО «Ф-Строй». Оказалось, что алкоголь продавался без сопроводительных документов.
Суд постановил оштрафовать предприятие на 210 000 рублей и уничтожить весь изъятый алкоголь.
ИСТОЧНИК KP.RU