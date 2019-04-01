2019-04-01T08:42:00+03:00
Общество

Кемеровский магазин оштрафовали на 200 тысяч рублей

В нем незаконно продавали водку
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кемерове продуктовый магазин оштрафовали на 210 тысяч рублей за торговлю водкой без документов. Суд постановил также уничтожить 50 бутылок спиртного.

Как следует из материалов Арбитражного суда Кемеровской области, в полицию поступило сообщении от покупатели, что в магазине «Продукты» на улице Красноармейская, 142 продают водку и чачу с признаками фальсификации. Правоохранители проверили магазин, принадлежащий ООО «Ф-Строй». Оказалось, что алкоголь продавался без сопроводительных документов.

Суд постановил оштрафовать предприятие на 210 000 рублей и уничтожить весь изъятый алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24