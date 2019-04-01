В Новокузнецке женщина на улице избила девочку
В Новокузнецке женщина на улице напала на свою дочь из-за того, что она потеряла телефон. Видео избиения появилось в соцсети.
«На Тореза, 36 сегодня был конфликт, мать била ребенка за то, что ребенок потерял мобильный телефон», - сообщает в соцсети местный житель.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что женщина за что-то ругает девочку, а затем бьет ее по лицу, хватает за куртку и роняет на асфальт. Действие происходит во дворе жилого дома на глазах других детей. Один из подростков и снял видео.
В соцсети многие пользователи осудили поведение женщины, отметив, что телефон не стоит здоровья ребенка.
Мать жестко наказала ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU