В Кузбассе школьник без страховки забрался на многоэтажку
Видео с экстремалом появилось в Сети
Подросток поднял по стене панельного дома. Кадр: "ВКонтакте"
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В Междуреченске школьник без страховки поднялся по стене многоэтажного дома. Пользователи соцсети обсуждают видео с экстремалом.
В соцсети появилась видеозапись безумного поступка одного из школьников в Междуреченске. На кадрах подросток карабкается по стене панельной многоэтажки без страховки, а затем забирается в оконный проем на уровне четвертого-пятого этаже, где его ждет приятель. Кадры экстремального восхождения сняли другие дети. По их словам, герой ролика учится в седьмом или восьмом классе. Штурмовал он дом на проспекте Шахтеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU