В Кузбассе школьник без страховки забрался на многоэтажку

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-01T10:08:52+03:00

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В Междуреченске школьник без страховки поднялся по стене многоэтажного дома. Пользователи соцсети обсуждают видео с экстремалом.

В соцсети появилась видеозапись безумного поступка одного из школьников в Междуреченске. На кадрах подросток карабкается по стене панельной многоэтажки без страховки, а затем забирается в оконный проем на уровне четвертого-пятого этаже, где его ждет приятель. Кадры экстремального восхождения сняли другие дети. По их словам, герой ролика учится в седьмом или восьмом классе. Штурмовал он дом на проспекте Шахтеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/700467" frameborder="0"></iframe> Малолетний человек-паук завелся в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU