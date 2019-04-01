2019-04-01T10:08:52+03:00
Общество

В Кузбассе школьник без страховки забрался на многоэтажку

Видео с экстремалом появилось в Сети
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Подросток поднял по стене панельного дома. Кадр: "ВКонтакте"Подросток поднял по стене панельного дома. Кадр: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Междуреченске школьник без страховки поднялся по стене многоэтажного дома. Пользователи соцсети обсуждают видео с экстремалом.

В соцсети появилась видеозапись безумного поступка одного из школьников в Междуреченске. На кадрах подросток карабкается по стене панельной многоэтажки без страховки, а затем забирается в оконный проем на уровне четвертого-пятого этаже, где его ждет приятель. Кадры экстремального восхождения сняли другие дети. По их словам, герой ролика учится в седьмом или восьмом классе. Штурмовал он дом на проспекте Шахтеров.

Малолетний человек-паук завелся в Кузбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24