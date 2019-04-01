Жителя Кемерова возмутила лужа в детском саду
Возмущенный кемеровчанин опубликовал в Сети видео затопленной игровой площадки в детском саду. В администрации города рассказали, каким образом борются с лужей.
Речь идет о детском саду №197 на Южном. После публикации кадров с залитой водой площадкой в соцсети, «Комсомольская правда» попросила городские власти рассказать о том, какие меры принимаются для исправления ситуации.
– Силами дворника и сотрудников детского сада ведется работа по естественному оттоку талых вод от детских игровых участков. Кроме того, привлечена спецтехника для откачивания талых вод с территории детского сада, – рассказали в мэрии.
В администрации добавили, что дети гуляют на асфальтированных участках детского сада, которые очищены от снега.
ИСТОЧНИК KP.RU