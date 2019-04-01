Жителя Кемерова возмутила лужа в детском саду

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-01T10:40:15+03:00

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Возмущенный кемеровчанин опубликовал в Сети видео затопленной игровой площадки в детском саду. В администрации города рассказали, каким образом борются с лужей.

Речь идет о детском саду №197 на Южном. После публикации кадров с залитой водой площадкой в соцсети, «Комсомольская правда» попросила городские власти рассказать о том, какие меры принимаются для исправления ситуации.

– Силами дворника и сотрудников детского сада ведется работа по естественному оттоку талых вод от детских игровых участков. Кроме того, привлечена спецтехника для откачивания талых вод с территории детского сада, – рассказали в мэрии.

В администрации добавили, что дети гуляют на асфальтированных участках детского сада, которые очищены от снега.

ИСТОЧНИК KP.RU