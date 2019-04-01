2019-04-01T11:22:21+03:00
Общество

В Кемерове затопило частный сектор

Городские власти следят за ситуацией
Кирилл ЧАЩИН
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Профсоюзная улица каждый год страдает от талых вод. Фото: "ВКонтакте"Профсоюзная улица каждый год страдает от талых вод. Фото: "ВКонтакте"
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В Кемерове талые воды затопили частный сектор в Заводском районе города. Городские власти прокомментировали ситуацию.

В воскресенье, 31 марта, жители завокзальной части Заводского района сообщили о затоплении домов и огородов. Сильнее всего пострадали жильцы дома №32 по улице Переулок Профсоюзный и дома №121 по улице Профсоюзная.

По данным мэрии, вечером 31 марта специалисты городских служб уложили мешки с грунтом на улице Профсоюзная на участке от улицы Гоголя до улицы Февральская, а также очистили трубу в районе дома №32. Были выставлены три поста для контроля талых вод на перекрестках улиц Мартемьянова – Апрельская, на улице Совхозная (у сельского рынка), на перекрестке улица Рабочая - Красноармейская, в этом месте подготовлено 40 мешков с грунтом.

Как отметили в администрации, по данным на 10 утра 1 апреля, интенсивность потока снизилась. Эвакуация жителей не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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