Полицейские нашли винновых в загрязнении почвы в Новокузнецке
В Новокузнецке полицейские выявили предприятия, которые загрязняли почву. Нарушителям грозит штраф.
Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, во время проверки пункта приема металлов на улице Щорса стражи порядка увидели, что металлолом хранится на земле без использования специальной тары и покрытия. В таких условиях металл окислялся и попадал в почву. Таким же образом экологии вредила промышленно-транспортная компания. Ее работники хранили на земле отходы производства, узлы и агрегаты промышленного оборудования.
В отношении руководителей компаний были составлены административные протоколы за несоблюдение экологических требований. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU