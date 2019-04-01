2019-04-01T11:38:50+03:00
Общество

Полицейские нашли винновых в загрязнении почвы в Новокузнецке

Предприятиям грозит штраф
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке полицейские выявили предприятия, которые загрязняли почву. Нарушителям грозит штраф.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, во время проверки пункта приема металлов на улице Щорса стражи порядка увидели, что металлолом хранится на земле без использования специальной тары и покрытия. В таких условиях металл окислялся и попадал в почву. Таким же образом экологии вредила промышленно-транспортная компания. Ее работники хранили на земле отходы производства, узлы и агрегаты промышленного оборудования.

В отношении руководителей компаний были составлены административные протоколы за несоблюдение экологических требований. Им грозит штраф до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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