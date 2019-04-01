2019-04-01T12:29:04+03:00
Происшествия

Кузбассовец избивал падчериц шлангом и проводами

Свои действия мужчина назвал воспитанием
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчина использовал любой повод, чтобы ударить девочекМужчина использовал любой повод, чтобы ударить девочекФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Таштагольском районе местный житель избивал падчериц шлангом и электрическими проводами. Мужчина хотел вырастить из девочек достойных людей.

Уголовное дело было возбуждено в отношении 43-летнего мужчины. По версии следствия, он с лета 2018 года избивал 14 и 15-летнюю дочерей своей сожительницы. Чтобы наказать девочек, отчим использовал любой повод: делали уроки с помощью компьютера, поздно пришли с тренировки или с прогулки. Причем бил дочек мужчина не голыми руками – он использовал шланг от стиральной машины или электрический провод, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ноябре одна из девочек ушла из дома, а когда ее нашли полицейские, пояснила причину своего побега. Отчим свою вину признал. Он пояснил, что бил девочек, чтобы те выросли достойными людьми. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело передано в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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