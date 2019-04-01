2019-04-01T12:02:02+03:00
Происшествия

Кузбассовец избил жену кочергой на глазах у четверых детей

Женщина скончалась
Екатерина БОРМОТОВА
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Мужчине не понравилось, что супруга пришла домой поздно и пьянаяМужчине не понравилось, что супруга пришла домой поздно и пьяная
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В Юрге местный житель избил супругу кочергой. Свидетелями конфликта, который закончился смертью женщины, стали четверо маленьких детей.

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Многодетная мать вызывала гнев супруга, вернувшись домой ночью в состоянии алкогольного опьянения. За это мужчина стал избивать ее руками и ногами, а потом взялся за кочергу. От полученных травм женщина потеряла сознание, а приехавшие на место медики констатировали ее смерть.

В момент конфликта родителей в доме находились четверо маленьких детей. Сейчас они находятся в детском доме, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

По результатам психолого-психологической экспертизы глава семейства признан вменяемым. Уголовное дело в отношении него передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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