В Кузбассе сотрудница вуза и студент украли 3 миллиона рублей
В Новокузнецке студент и сотрудница вуза украли 3 миллиона рублей. Эти деньги направлялись на выплаты стипендий.
Как рассказали в областном управлении МВД, 22-летний студент и 32-летняя сотрудница вуза придумали преступную схему. Молодой человек скупал у учащихся вуза банковские карты, а женщина вносила их владельцев в список стипендиатов.
– После зачисления денег злоумышленники обналичивали их и делили между собой. В ходе следствия установлено, что таким образом мошенники похитили более 3 000 000 рублей, – рассказали в полиции.
Преступление выявили полицейские и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело направили в суд. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU