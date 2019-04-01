В Кузбассе сотрудница вуза и студент украли 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-01T12:20:08+03:00

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В Новокузнецке студент и сотрудница вуза украли 3 миллиона рублей. Эти деньги направлялись на выплаты стипендий.

Как рассказали в областном управлении МВД, 22-летний студент и 32-летняя сотрудница вуза придумали преступную схему. Молодой человек скупал у учащихся вуза банковские карты, а женщина вносила их владельцев в список стипендиатов.

– После зачисления денег злоумышленники обналичивали их и делили между собой. В ходе следствия установлено, что таким образом мошенники похитили более 3 000 000 рублей, – рассказали в полиции.

Преступление выявили полицейские и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело направили в суд. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU