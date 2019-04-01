В Кемерове у автовокзала сбили пешехода

СЕГОДНЯ 12:51 2019-04-01T12:51:55+03:00

Госавтоинспекция ищет водителя, который скрылся с места ДТП после наезда на пешехода

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В Кемерове на проспекте Кузнецком неизвестный сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Водителя разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.

Авария произошла в 16.05 31 марта на проспекте Кузнецком, 81. Легковой автомобиль сбил пешехода, который двигался через проезжую часть по пешеходному переходу. Предположительно, сбивший человека водитель двигался на автомобиле Toyota Corolla серебристого цвета.

Особые приметы автомобиля: фрагменты «мухобойки» по краям капота, повреждение на передней правой двери, тонированные стекла задних дверей.

- Избегая ответственности, водители только усугубляют свое положение. В большинстве случаев разыскиваемый автомобиль удается найти достаточно быстро, в том числе, с помощью очевидцев. С начала года сотрудники кемеровской Госавтоинспекции подвергли административному наказанию за оставление места ДТП 49 водителей, - отметил врио начальника ОГИБДД Кемерова.

Всем, кто располагает информацией по данному происшествию, нужно обратиться по телефонам группы розыска 8 (3842) 718-770, 8 (3842) 718-771 или дежурной части ГИБДД 8 (3842) 522-965.

ИСТОЧНИК KP.RU