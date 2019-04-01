2019-04-01T12:51:55+03:00
Происшествия

В Кемерове у автовокзала сбили пешехода

Водитель скрылся с места ДТП
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Госавтоинспекция ищет водителя, который скрылся с места ДТП после наезда на пешеходаГосавтоинспекция ищет водителя, который скрылся с места ДТП после наезда на пешехода
Изменить размер текста:

В Кемерове на проспекте Кузнецком неизвестный сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Водителя разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.

Авария произошла в 16.05 31 марта на проспекте Кузнецком, 81. Легковой автомобиль сбил пешехода, который двигался через проезжую часть по пешеходному переходу. Предположительно, сбивший человека водитель двигался на автомобиле Toyota Corolla серебристого цвета.

Особые приметы автомобиля: фрагменты «мухобойки» по краям капота, повреждение на передней правой двери, тонированные стекла задних дверей.

- Избегая ответственности, водители только усугубляют свое положение. В большинстве случаев разыскиваемый автомобиль удается найти достаточно быстро, в том числе, с помощью очевидцев. С начала года сотрудники кемеровской Госавтоинспекции подвергли административному наказанию за оставление места ДТП 49 водителей, - отметил врио начальника ОГИБДД Кемерова.

Всем, кто располагает информацией по данному происшествию, нужно обратиться по телефонам группы розыска 8 (3842) 718-770, 8 (3842) 718-771 или дежурной части ГИБДД 8 (3842) 522-965.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровские спасатели спасли запертую пенсионерку
На восстановление лесов в Кузбассе потратят около 104 миллионов рублей
В Кузбассе сотрудница вуза и студент украли 3 миллиона рублей
Кузбассовец избил жену кочергой на глазах у четверых детей
Кузбассовец избивал падчериц шлангом и проводами
Полицейские нашли винновых в загрязнении почвы в Новокузнецке
В Кемерове затопило частный сектор
Жителя Кемерова возмутила лужа в детском саду
В Кузбассе школьник без страховки забрался на многоэтажку
В Новокузнецке женщина на улице избила девочку
Кемеровский магазин оштрафовали на 200 тысяч рублей
Кемеровчанка покорила Тимати и Басту на телешоу
В Кузбассе судебные приставы крали деньги должников
В Кемерове нашли мужчину, угрожавшего взорвать Сбербанк
«Всех взорву»: В Кемерове эвакуировали Сбербанк
В Кузбассе закрыли грязную стоматологию
ВАЗ сбил велосипедистов в Кузбассе: пострадал подросток
«Музыка надежды» прозвучала в Кемерове
ВАЗ сбил двух велосипедистов на кузбасской трассе