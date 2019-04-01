2019-04-01T13:18:18+03:00
Общество

На восстановление лесов в Кузбассе потратят около 104 миллионов рублей

Большая часть денег пойдет на закупку техники для лесхозов
Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе хотят восстановить все леса. Фото: АКОВ Кузбассе хотят восстановить все леса. Фото: АКО
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В 2019 году в Кузбассе на проект «Сохранение лесов» будет направлено 103,7 миллиона рублей. Большая часть средств пойдет на закупку техники для лесхозов.

Как отметили в администрации Кемеровской области, региональный проект «Сохранение лесов» действует в рамках национального проекта «Экология» и обеспечивает указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Он подразумеваем воспроизводство лесов на участках, где леса были вырублены или погибли из-за пожаров.

В 2019 году на реализацию проекта выделено 103 миллиона 765 тысяч рублей, сообщили в областном департаменте лесного комплекса. 26 миллионов будет направлено на увеличение площади восстановления леса. Остальные деньги потратят на модернизацию оборудования и техники лесхозов

– Вопрос восстановления лесов находится на личном контроле губернатора Сергея Цивилева. Ведь в настоящее время износ техники в лесном хозяйстве региона составляет более 80 %. Оснащение лесхозов специализированной лесопожарной техникой очень важная и своевременная мера, – отметил исполняющий обязанности начальника департамента лесного комплекса Дмитрий Семенов.

В этом году будет закуплено 25 единиц техники: пожарная автоцистерна, лесопожарные колесные и гусеничные трактора, малые лесопатрульные комплексы, вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше. Кроме того, буду закуплены лесохозяйственные плуги, культиваторы и лесопосадочные машины.

– Это позволит эффективнее выполнять задачи по лесовосстановлению, лесоразведению и охране лесов от пожаров, — добавил Дмитрий Семенов.

Также в рамках проекта «Сохранение лесов» будет создан запас лесных семян для посева на лесных питомниках, что позволит увеличить объемы восстановления лесов взамен вырубленных и погибших. В этом году планируется восстановить лес на площади 6 444 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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