Кемеровские спасатели спасли запертую пенсионерку

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-01T13:44:58+03:00

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В Кемерове спасатели помогли запертой в квартире 80-летней женщине. У пенсионерки произошел инсульт.

В Кемеровскую службу спасения обратились родственники 80-летней женщины и рассказали, что утром она не ответила на звонки. Специалисты выехали к дому по улице Гагарина, где жила пожилая женщина.

– Специальным инструментом спасатели открыли несколько замков на двух входных дверях, к тому же комната, где находилась бабушка, оказалась запертой изнутри на швабру. Когда доступ внутрь был обеспечен, пожилую женщину нашли лежащей на полу, она была в сознании, но не могла самостоятельно встать, – рассказали в администрации Кемерова.

Спасатели осмотрели пострадавшую и передали бригаде медиков с подозрением на инсульт.

ИСТОЧНИК KP.RU