Житель Кузбасса выпал с четвертого этажа и выжил
Мужчина находится в больнице
После падения мужчина был доставлен в больницуФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Юрге мужчина выпал с балкона четвертого этажа после ссоры с девушкой. Пострадавшего госпитализировали.
Инцидент произошел в воскресенье накануне ночью на улице Заводская, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». Очевидцы заметили мужчину, который выпал с балкона четвертого этажа, и вызвали на место врачей скорой помощи. Медики госпитализировали кузбассовца с травмами различной степени тяжести. Известно, что мужчина поссорился с сожительницей перед тем, как упасть с высоты. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU