2019-04-01T14:09:08+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса выпал с четвертого этажа и выжил

Мужчина находится в больнице
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
После падения мужчина был доставлен в больницуПосле падения мужчина был доставлен в больницуФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В Юрге мужчина выпал с балкона четвертого этажа после ссоры с девушкой. Пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошел в воскресенье накануне ночью на улице Заводская, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». Очевидцы заметили мужчину, который выпал с балкона четвертого этажа, и вызвали на место врачей скорой помощи. Медики госпитализировали кузбассовца с травмами различной степени тяжести. Известно, что мужчина поссорился с сожительницей перед тем, как упасть с высоты. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровские спасатели спасли запертую пенсионерку
На восстановление лесов в Кузбассе потратят около 104 миллионов рублей
В Кемерове у автовокзала сбили пешехода
В Кузбассе сотрудница вуза и студент украли 3 миллиона рублей
Кузбассовец избил жену кочергой на глазах у четверых детей
Кузбассовец избивал падчериц шлангом и проводами
Полицейские нашли винновых в загрязнении почвы в Новокузнецке
В Кемерове затопило частный сектор
Жителя Кемерова возмутила лужа в детском саду
В Кузбассе школьник без страховки забрался на многоэтажку
В Новокузнецке женщина на улице избила девочку
Кемеровский магазин оштрафовали на 200 тысяч рублей
Кемеровчанка покорила Тимати и Басту на телешоу
В Кузбассе судебные приставы крали деньги должников
В Кемерове нашли мужчину, угрожавшего взорвать Сбербанк
«Всех взорву»: В Кемерове эвакуировали Сбербанк
В Кузбассе закрыли грязную стоматологию
ВАЗ сбил велосипедистов в Кузбассе: пострадал подросток
«Музыка надежды» прозвучала в Кемерове
ВАЗ сбил двух велосипедистов на кузбасской трассе