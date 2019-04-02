2019-04-02T03:13:42+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса обворовал секс-шоп

Мужчина взял крем для увеличения мужского достоинства
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Кузбассовец хотел вынести из магазина для взрослых чудо-кремКузбассовец хотел вынести из магазина для взрослых чудо-кремФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Житель Новокузнецка попытался вынести из секс-шопа крем для увеличения мужского достоинства. Теперь ему грозит год тюрьмы.

Мелкая кража произошла в начале марта в магазине на проспекте Шахтеров. 40-летний мужчина зашел в секс-шоп и сам открыл витрину стеллажа с кремами. Оттуда он взял тюбик с надписью «Большой размер - большие возможности» и положил в свой пакет. После этого он решил пройти мимо кассы, не заплатив 209 рублей. Однако на выходе его задержал продавец, вызвавший на место группу задержания.

Похититель во всем сразу же признался и вернул тюбик, отказавшись объяснять, зачем ему понадобилось похищать крем. Как оказалось, он уже не раз был судим за кражи. За мелкое хищение товара для взрослых ему грозит год тюрьмы, сообщает City-N.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове маршрутка столкнулась с двумя автомобилями
В Кузбассе подорожали новостройки
Житель Кузбасса выпал с четвертого этажа и выжил
Кемеровские спасатели спасли запертую пенсионерку
На восстановление лесов в Кузбассе потратят около 104 миллионов рублей
В Кемерове у автовокзала сбили пешехода
В Кузбассе сотрудница вуза и студент украли 3 миллиона рублей
Кузбассовец избил жену кочергой на глазах у четверых детей
Кузбассовец избивал падчериц шлангом и проводами
Полицейские нашли винновых в загрязнении почвы в Новокузнецке
В Кемерове затопило частный сектор
Жителя Кемерова возмутила лужа в детском саду
В Кузбассе школьник без страховки забрался на многоэтажку
В Новокузнецке женщина на улице избила девочку
Кемеровский магазин оштрафовали на 200 тысяч рублей
Кемеровчанка покорила Тимати и Басту на телешоу
В Кузбассе судебные приставы крали деньги должников
В Кемерове нашли мужчину, угрожавшего взорвать Сбербанк
«Всех взорву»: В Кемерове эвакуировали Сбербанк
В Кузбассе закрыли грязную стоматологию
ВАЗ сбил велосипедистов в Кузбассе: пострадал подросток
«Музыка надежды» прозвучала в Кемерове
ВАЗ сбил двух велосипедистов на кузбасской трассе