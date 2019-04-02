Житель Кузбасса обворовал секс-шоп

СЕГОДНЯ 02:58 2019-04-02T03:13:42+03:00

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Житель Новокузнецка попытался вынести из секс-шопа крем для увеличения мужского достоинства. Теперь ему грозит год тюрьмы.

Мелкая кража произошла в начале марта в магазине на проспекте Шахтеров. 40-летний мужчина зашел в секс-шоп и сам открыл витрину стеллажа с кремами. Оттуда он взял тюбик с надписью «Большой размер - большие возможности» и положил в свой пакет. После этого он решил пройти мимо кассы, не заплатив 209 рублей. Однако на выходе его задержал продавец, вызвавший на место группу задержания.

Похититель во всем сразу же признался и вернул тюбик, отказавшись объяснять, зачем ему понадобилось похищать крем. Как оказалось, он уже не раз был судим за кражи. За мелкое хищение товара для взрослых ему грозит год тюрьмы, сообщает City-N.

ИСТОЧНИК KP.RU