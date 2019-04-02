В Кемерове маршрутка столкнулась с двумя автомобилями

СЕГОДНЯ 04:27 2019-04-02T04:33:53+03:00

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В Кемерове маршрутное такси №18 протаранило легковушку и грузовик с прицепом. Кадры с места аварии появились в соцсети.

По словам очевидцев, ДТП произошло в понедельник вечером, 1 апреля, на проспекте Кузнецкий в районе выезда на Логовое шоссе. На опубликованных с места аварии кадрах видно, что ПАЗ получил повреждение передней части кузова. От столкновения серьезно пострадали встречный грузовик с прицепом и иномарка.

«Водитель маршрутки №18 заснул, совершил столкновения сначала с «Мерседесом» потом с «Фордом», все живы», – написал в соцсети очевидец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/700672" frameborder="0"></iframe> Водитель маршрутки устроил тройное ДТП в Ке.

ИСТОЧНИК KP.RU