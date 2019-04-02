2019-04-02T05:11:53+03:00
Общество

В Кузбассе начался призыв на военную службу

Тысячи молодых людей вскоре отправятся защищать родину
Кирилл ЧАЩИН
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Этой весной Минобороны планирует набрать больше срочников, чем прошлойЭтой весной Минобороны планирует набрать больше срочников, чем прошлойФото: Кирилл ЧАЩИН
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В понедельник, 1 апреля, в Кемеровской области началась весенняя призывная кампания. Она будет проходить до 15 июля.

Со всей страны этой весной в армию будет отправлено 135 тысяч срочников, что на три тысячи больше, чем прошлой весной. Это связано с созданием новых подразделений и частей на западном и северо-западном направлении.

Отмечается, что 15 процентов призывников имеют высшее образования. С этого года призывники получили право на отсрочку от призыва для обучения по программам среднего профессионального образования или по программам магистратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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