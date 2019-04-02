2019-04-02T05:45:33+03:00
Общество

В «Томской писанице» появился новый питомец

Сотрудники музея-заповедника предлагают кузбассовцам придумать ему кличку
Екатерина БОРМОТОВА
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Новорожденный на прогулке с мамой Глашей Фото: "Томская писаница" / "ВКонтакте"Новорожденный на прогулке с мамой Глашей Фото: "Томская писаница" / "ВКонтакте"
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В музее-заповеднике «Томская писаница» пополнение. У лошадей Рэкета и Глаши родился жеребенок.

Сотрудники музея-заповденика сообщили о пополнении на своих страницах в социальных сетях и выложили фотографии первых прогулок мамы с новорожденным.

«Встречайте нашего нового питомца! Папа - Рэкет, мама – Глаша. Вот как раз с Глафирой и прогуливается, сил набирается», - сообщили в заповеднике.

С появлением нового малыша встал вопрос о том, какую кличку ему дать. Традиционно сотрудники «Томской писаницы» пригласили кузбассовцев поучаствовать в этом увлекательном мероприятии. Среди предложенных вариантов Чудо, Сеикерс, Рэгли, Лавруша, Ракит. Оставить свой вариант можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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