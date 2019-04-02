СЕГОДНЯ 06:54 2019-04-02T07:15:05+03:00

Светофор не будет работать до 14 часов Фото: Архив "КП"

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Во вторник на перекрестке в центре Кемерова отключили светофор. На пересечении Советского проспекта и улицы 50 лет Октября проводят ремонтные работы.

Как рассказали в Центре организации дорожного движения, апреля с 09.00 до 14.00 на пересечении проспекта Советский и улицы 50 лет Октября будет проводится замена антивандального шкафа для дорожного контроллера. На это время электроэнергия на перекрестке будет отключена.

«На данном перекрестке расположен светофорный объект, просим Вас, уважаемые водители, действовать согласно Правил дорожного движения для нерегулируемых перекрестков», – отметили в ЦОДД.

ИСТОЧНИК KP.RU