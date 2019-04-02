Тело утонувшего три месяца назад кузбасского снегоходчика подняли на поверхность

СЕГОДНЯ 07:07 2019-04-02T07:07:21+03:00

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В Кузбассе обнаружили и подняли на поверхность тело мужчины, пропавшего 23 декабря на Беловском водохранилище. В тот день снегоход, на котором катались мужчины, ушел под лед. Спастись удалось лишь одному из друзей.

На Беловском водохранилище обнаружено тело погибшего кузбассовца, которого искали с конца декабря. В течение трех месяцев водолазы искали тела двух пропавших кузбассовцев, при этом поиски приостанавливались лишь на время сильных морозов. Тело одного из погибших было найдено в последние дни января, а вот судьба другого до сих пор была неизвестна. 1 апреля тело второго погибшего было найдено.

- До последнего дня водолазы вели поиск, - сообщил начальник отдела СМИ и организации Агентства защиты населения и территорий Кемеровской области Дмитрий Халецкий. – Вчера поисковая операция была завершена, тело передано сотрудникам полиции.

Напомним, трагический инцидент произошел в ночь на 23 декабря неподалеку от села Менчереп на территории Беловского водохранилища. Трое мужчин катались по льду на снегоходе, однако в какой-то момент транспортное средство вместе с людьми ушло под воду. 28-летнему жителю Белова удалось выплыть, двое других мужчин 32 и 35 лет считались пропавшими без вести. Для их поисков была организована поисково-спасательная операция. В течение нескольких дней водолазы обследовали дно в месте, где предположительно ушел под воду снегоход. При поисках применялась сложная техника, мощный магнит, однако из-за погодных условий операцию пришлось прервать.

ИСТОЧНИК KP.RU