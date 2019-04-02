2019-04-02T07:47:26+03:00
Происшествия

На пожаре в Новокузнецке пострадал мужчина

Из задымленного подъезда спасли трех детей
Кирилл ЧАЩИН
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Пожар в квартире начался из-за сигареты. Фото: МЧСПожар в квартире начался из-за сигареты. Фото: МЧС
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Ночью в Новокузнецке загорелся пятиэтажный дом. Пожарные спасли четырех человек, в том числе трех детей. Один человек пострадал.

Во вторник в 02.06 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Лазо. На место выехали две пожарные машины и шесть спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на первом этаже шел дым. В подъезде наблюдалось задымление. Звено газодымозащитной службы по лестнице с верхних этажей эвакуировало троих детей и одного взрослого, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара обгорела мебель и постельные принадлежности на площади пять квадратных метров. Предварительная причина – неосторожность при курении.

Как стало известно от осведомленного источника, в горящей квартире находился хозяин. Пострадавшего передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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