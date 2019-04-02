2019-04-02T08:34:16+03:00
Общество

Школьную столовую в Кузбассе закрыли из-за нарушений

Повара экономили на порциях
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Повара экономили на порция и давали блюда не из меню.Повара экономили на порция и давали блюда не из меню.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Кузбассе на пять суток закрыли школьную столовую из-за нарушений. Детям давали слишком маленькие порции.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку организации школьного питания в Юргинской средней общеобразовательной школе в поселке Юргинский.

«Установлено, что фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню (не соблюдается масса порций блюд, ассортимент блюд не соответствует представленному меню)», – отметили в надзорном ведомстве.

Материалы проверки были рассмотрены в Юргинском городском суде, который решил привлечь лицо МБОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа» привлечено к административной ответственности». Суд приостановил на пять суток работу столовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заместители кемеровского мэра ушли в отставку
Отрезал голову: Житель Кузбасса убил приятеля и надругался над телом
Хоккеист из Кузбасса Сергей Бобровский стал первой звездой НХЛ
Очередное землетрясение произошло вблизи кузбасского поселка
За неделю в Кузбассе заболели почти 12 тысяч человек
На новокузнецкой улице на ходу загорелся автомобиль
Клумбу на главной площади в Кемерове посвятят теме театра
На пожаре в Новокузнецке пострадал мужчина
Тело утонувшего три месяца назад кузбасского снегоходчика подняли на поверхность
В центре Кемерова отключили светофор
Сергей Цивилев поднялся в рейтинге глав регионов России
В «Томской писанице» появился новый питомец
В Кузбассе начался призыв на военную службу
В Кемерове маршрутка столкнулась с двумя автомобилями
В Кузбассе подорожали новостройки
Житель Кузбасса обворовал секс-шоп
Житель Кузбасса выпал с четвертого этажа и выжил