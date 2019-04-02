Школьную столовую в Кузбассе закрыли из-за нарушений

СЕГОДНЯ 08:29 2019-04-02T08:34:16+03:00

Повара экономили на порция и давали блюда не из меню. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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В Кузбассе на пять суток закрыли школьную столовую из-за нарушений. Детям давали слишком маленькие порции.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку организации школьного питания в Юргинской средней общеобразовательной школе в поселке Юргинский.

«Установлено, что фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню (не соблюдается масса порций блюд, ассортимент блюд не соответствует представленному меню)», – отметили в надзорном ведомстве.

Материалы проверки были рассмотрены в Юргинском городском суде, который решил привлечь лицо МБОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа» привлечено к административной ответственности». Суд приостановил на пять суток работу столовой.

ИСТОЧНИК KP.RU