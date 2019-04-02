Школьную столовую в Кузбассе закрыли из-за нарушений
В Кузбассе на пять суток закрыли школьную столовую из-за нарушений. Детям давали слишком маленькие порции.
Специалисты Роспотребнадзора провели проверку организации школьного питания в Юргинской средней общеобразовательной школе в поселке Юргинский.
«Установлено, что фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню (не соблюдается масса порций блюд, ассортимент блюд не соответствует представленному меню)», – отметили в надзорном ведомстве.
Материалы проверки были рассмотрены в Юргинском городском суде, который решил привлечь лицо МБОУ «Юргинская средняя общеобразовательная школа» привлечено к административной ответственности». Суд приостановил на пять суток работу столовой.
ИСТОЧНИК KP.RU