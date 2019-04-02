Клумбу на главной площади в Кемерове посвятят теме театра

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-02T08:34:36+03:00

Здесь высадят 20 тысяч цветов

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В Кемерове специалисты готовят проект оформления главной площади. В честь Года театра здесь высадят 20 тысяч цветов.

На площади Советов появится цветочная клумба, посвященная Году театра. Сейчас специалисты готовят проект оформления центральной клумбы.

«Для его реализации будет использовано более 20 тысяч цветов. Цинерарии, сальвии, два вида бархатцев, колеус бордовый, агератум. Уже разработано несколько эскизов, ведутся проектные работы», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Илья Середюк.

Отметим, что в прошлом году главная клумба отображала тему 100-летия Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU