На новокузнецкой улице на ходу загорелся автомобиль

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-02T09:54:10+03:00

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Утром 2 апреля в Новокузнецке загорелся автомобиль. Как сообщают очевидцы, дым из-под капота появился прямо во время движения.

На улице Транспортной в Новокузнецке минувшим утром случилось чрезвычайное происшествие. Здесь прямо во время движения из-под капота автомобиля ВАЗ-2114 повалил дым. Очевидцы сообщают, что водитель, заметив дым, тут же остановил машину и вышел из нее. То, что происходило дальше, попало на видео, снятое одним из автолюбителей. Камера зафиксировала, как водитель открывает капот автомобиля, а там уже видны языки пламени. Справиться с огнем помогли прибывшие пожарные.

- На момент прибытия первого подразделения из-под капота автомобиля шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорел моторный отсек автомобиля.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрообрудования транспортного средства. Точную причину и обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU