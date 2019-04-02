За неделю в Кузбассе заболели почти 12 тысяч человек

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-02T09:16:39+03:00

У 12 больных снова нашли гонконгский грипп Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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На прошлой неделе 11 тысяч 800 жителей Кузбасса обратились в больницы острыми респираторными инфекциями. Общее количество заболевших в регионе снижается.

Как отмечают в областном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в Кузбассе ниже эпидемического порога на 30,9%. На прошлой неделе за помощью к врачам обратились 11,8 тысячи человек, в том числе 9,2 тысячи детей.

– По сравнению с предыдущей неделей число больных ОРВИ уменьшилось на 21,4 процента, – отметили в ведомстве.

В Кемерове за неделю ОРВИ заболели 2,9 тысяч человек. Показатель ниже эпидемического порога ниже на 28,4 процента.

Во время лабораторных исследования у 12 человек из 97 были выявлены вирусы гриппа А/H3N2 (гонконгский грипп). Неделей ранее было выявлено 26 случаев гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU