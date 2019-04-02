За неделю в Кузбассе заболели почти 12 тысяч человек
На прошлой неделе 11 тысяч 800 жителей Кузбасса обратились в больницы острыми респираторными инфекциями. Общее количество заболевших в регионе снижается.
Как отмечают в областном управлении Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в Кузбассе ниже эпидемического порога на 30,9%. На прошлой неделе за помощью к врачам обратились 11,8 тысячи человек, в том числе 9,2 тысячи детей.
– По сравнению с предыдущей неделей число больных ОРВИ уменьшилось на 21,4 процента, – отметили в ведомстве.
В Кемерове за неделю ОРВИ заболели 2,9 тысяч человек. Показатель ниже эпидемического порога ниже на 28,4 процента.
Во время лабораторных исследования у 12 человек из 97 были выявлены вирусы гриппа А/H3N2 (гонконгский грипп). Неделей ранее было выявлено 26 случаев гриппа.
ИСТОЧНИК KP.RU