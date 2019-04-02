Очередное землетрясение произошло вблизи кузбасского поселка

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-02T09:21:10+03:00

Толчки зафиксировали в нескольких километрах от поселка Краснобродский

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В Кузбассе ранним утром 2 апреля произошло очередное землетрясение. Подземные толчки вблизи поселка Краснобродского зафиксировали в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 05.54 на широте 54.31 и долготе 86.82. Магнитуда сейсмособытия составила 2, 7 балла, а эпицентр в нескольких километрах от поселка Краснобродский.

Отметим, что Краснобродский городской округ трясло совсем недавно – землетрясение магнитудой 2,6 балла зафиксировали 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU