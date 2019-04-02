Очередное землетрясение произошло вблизи кузбасского поселка
Подземные толчки зафиксировали в 05.54 2 апреля
Толчки зафиксировали в нескольких километрах от поселка Краснобродский
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В Кузбассе ранним утром 2 апреля произошло очередное землетрясение. Подземные толчки вблизи поселка Краснобродского зафиксировали в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 05.54 на широте 54.31 и долготе 86.82. Магнитуда сейсмособытия составила 2, 7 балла, а эпицентр в нескольких километрах от поселка Краснобродский.
Отметим, что Краснобродский городской округ трясло совсем недавно – землетрясение магнитудой 2,6 балла зафиксировали 26 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU