2019-04-02T09:21:10+03:00
Общество

Очередное землетрясение произошло вблизи кузбасского поселка

Подземные толчки зафиксировали в 05.54 2 апреля
Екатерина БОРМОТОВА
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Толчки зафиксировали в нескольких километрах от поселка КраснобродскийТолчки зафиксировали в нескольких километрах от поселка Краснобродский
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В Кузбассе ранним утром 2 апреля произошло очередное землетрясение. Подземные толчки вблизи поселка Краснобродского зафиксировали в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 05.54 на широте 54.31 и долготе 86.82. Магнитуда сейсмособытия составила 2, 7 балла, а эпицентр в нескольких километрах от поселка Краснобродский.

Отметим, что Краснобродский городской округ трясло совсем недавно – землетрясение магнитудой 2,6 балла зафиксировали 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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