Хоккеист из Кузбасса Сергей Бобровский стал первой звездой НХЛ

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-02T09:55:16+03:00

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Национальная хоккейная лига подвела итоги минувшей недели. В регулярном чемпионате НХЛ первой звездой признан хоккеист из Кузбасса, вратарь российской хоккейной сборной и заокеанского «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский.

Со своим клубом 30-летний спортсмен одержал четыре победы в четырех матчах, провел две «сухие» игры и в среднем отражал за игру 96,6% бросков. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

Второй звездой недели признали игрока «Детройт Ред Уингз» Тайлера Бертуцци, который в четырех матчах набрал 10 очков, а третьей – вратаря «Аризона Койотис» Дарси Кемпера. Он в трех матчах одержал две победы и дважды сыграл «на ноль», а также в среднем за игру отражал 97,9% бросков.

Сергей Бобровский родился 20 сентября 1988 года в Новокузнецке. Является воспитанником новокузнецкого «Металлурга», за который выступал до 2010 года. 7 января 2014 года Бобровский вошел в состав сборной России на зимних Олимпийских играх в Сочи. Во втором матче против американцев он дебютировал за основную сборную России на крупных турнирах.

ИСТОЧНИК KP.RU