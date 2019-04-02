Отрезал голову: Житель Кузбасса убил приятеля и надругался над телом

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-02T10:28:47+03:00

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В Кузбассе осудили убийцу, который надругался над трупом своей жертвы. Он отрезал голову погибшего и рассказал об это знакомым.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, преступлении произошло в феврале 2018 года. Компания бездомных выпивала в одном из частных домов Новокузнецка. Во время застолья 39-летний мужчина повздорил с 54-летним приятелем. Во время ссоры более молодой мужчина схватил нож и нанес несколько ударов обидчику, от которых он скончался. После этого убийца вынес тело на веранду, а затем продолжил пить с друзьями.

– Через некоторое время он вышел из комнаты, а когда вернулся, то в руках держал часть тела потерпевшего, которую он отчленил. Мужчина предупредил присутствующих, что поступит так с каждым, кто посмеет ему возражать, – рассказали в Следственном комитете.

На следующий день убийца вместе с 43-летним приятелем из этой же компании пошли за алкоголем. По дороге в магазин они познакомились с 37-летним местным жителем и позвали его выпить с ними. Мужчина согласился. В гостях новый знакомый заметил тело и начал задавать вопросы, после чего его самого решили убить. 30-летний мужчина вместе с другом задушили гостя, а затем подожгли дом. Увидев огонь, соседи вызвали пожарных. Спасатели, потушив пожар, обнаружили тела. Приехавшие на место следователи сразу поняли, что смерти были насильственные. Вскоре подозреваемых удалось задержать.

Суд приговорил 39-летнего мужчину к 21 году колонии особого режима. Его 43-летний поддельник проведет 14 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU