Кемеровские гаишники устроили погоню за пьяным угонщиком

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-02T11:14:36+03:00

Мужчина не справился с управлением и застрял в снежной куче

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Сотрудники кемеровской Госавтоинспекции устроили погоню по городским улицам. Инспекторы догоняли автомобиль, который числился в угоне.

В городскую ГИБДД поступил сигнал об угоне отечественного автомобиля с улицы Красной. На проспекте Шахтеров полицейские заметили ВАЗ-2107, который подходил под ориентировку. Инспекторы потребовали, чтобы водитель остановился, однако он проигнорировал команду и попытался скрыться.

- В частном секторе, на улице Трудовой, мужчина не справился с управлением, пробил колесо и застрял в снежной куче. Мужчина попытался скрыться бегством, но был задержан, - отметили в ГИБДД Кемеровской области.

При осмотре автомобиля инспекторы увидели, что провода замка зажигания соединены напрямую. При этом сам задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Своего причастия к угону мужчина отрицать не стал.

Примечательно, что ранее угонщик уже имел неприятности с законом. К тому же у него нет водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU