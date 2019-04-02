Жителя Кузбасса оштрафовали за призывы к убийству
Мужчина разместил в соцсети экстремистское видео
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В Кузбассе местного жителя оштрафовали за видео в социальной сети. Запись содержала призыв к убийству.
37-летнего жителя города Топки признали виновным в призывах к экстремизму. Суд установил, что мужчина разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, которая содержала призыв к убийству и причинению вреда гражданам и властям России.
В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.
- Топкинский городской суд Кемеровской области назначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в УФСБ по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU