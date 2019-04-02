2019-04-02T11:59:02+03:00
Происшествия

Жителя Кузбасса оштрафовали за призывы к убийству

Мужчина разместил в соцсети экстремистское видео
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кузбассе местного жителя оштрафовали за видео в социальной сети. Запись содержала призыв к убийству.

37-летнего жителя города Топки признали виновным в призывах к экстремизму. Суд установил, что мужчина разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, которая содержала призыв к убийству и причинению вреда гражданам и властям России.

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.

- Топкинский городской суд Кемеровской области назначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в УФСБ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Кузбасса на спор убил приятеля
Кузбассовец переехал в подвал, скрываясь от приставов
Россельхозбанк укрепляет связи с региональным банком Китая
В Кемерове полицейские спасли сову
Кемеровские гаишники устроили погоню за пьяным угонщиком
Грузовой поезд сбил мужчину в Кузбассе
Заместители кемеровского мэра ушли в отставку
Отрезал голову: Житель Кузбасса убил приятеля и надругался над телом
Хоккеист из Кузбасса Сергей Бобровский стал первой звездой НХЛ
Очередное землетрясение произошло вблизи кузбасского поселка
За неделю в Кузбассе заболели почти 12 тысяч человек
На новокузнецкой улице на ходу загорелся автомобиль
Клумбу на главной площади в Кемерове посвятят теме театра
Школьную столовую в Кузбассе закрыли из-за нарушений
На пожаре в Новокузнецке пострадал мужчина
Тело утонувшего три месяца назад кузбасского снегоходчика подняли на поверхность
В центре Кемерова отключили светофор
Сергей Цивилев поднялся в рейтинге глав регионов России
В «Томской писанице» появился новый питомец
В Кузбассе начался призыв на военную службу
В Кемерове маршрутка столкнулась с двумя автомобилями
В Кузбассе подорожали новостройки
Житель Кузбасса обворовал секс-шоп
Житель Кузбасса выпал с четвертого этажа и выжил