Жителя Кузбасса оштрафовали за призывы к убийству

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-02T11:59:02+03:00

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В Кузбассе местного жителя оштрафовали за видео в социальной сети. Запись содержала призыв к убийству.

37-летнего жителя города Топки признали виновным в призывах к экстремизму. Суд установил, что мужчина разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, которая содержала призыв к убийству и причинению вреда гражданам и властям России.

В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину.

- Топкинский городской суд Кемеровской области назначил мужчине меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в УФСБ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU