2019-04-02T12:32:36+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк укрепляет связи с региональным банком Китая

Стороны заключили меморандум о взаимопонимании
Яков КРЫМСКИЙ
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АО «Россельхозбанк» и китайский Longjiang Bank Corporation заключили меморандум о взаимопонимании с целью внедрения трансграничной финансовой платформы между банками и генеральное соглашение о купле-продаже наличных юаней.

Со стороны РСХБ документы подписал Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Лёвин, со стороны Longjiang Bank Corporation - Председатель Правления господин Чжан Цзяньхуэй (Mr. Zhang Jianhui).

Согласно Меморандуму Россельхозбанк и Longjiang Bank Corporation намерены способствовать трансграничному торговому финансированию, развивать межбанковское и синдицированное кредитование, наращивать взаиморасчеты в национальных валютах. Документ также предусматривает создание механизма совместного использования клиентских ресурсов и обмена информацией. В частности, планируется проводить мероприятия по обмену опытом и информацией в различных областях, касающихся деятельности финансовых организаций.

Стороны также подписали соглашение о купле-продаже наличных юаней, которое закрепляет порядок заключения сделок с банкнотами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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