Россельхозбанк укрепляет связи с региональным банком Китая
АО «Россельхозбанк» и китайский Longjiang Bank Corporation заключили меморандум о взаимопонимании с целью внедрения трансграничной финансовой платформы между банками и генеральное соглашение о купле-продаже наличных юаней.
Со стороны РСХБ документы подписал Первый заместитель Председателя Правления Кирилл Лёвин, со стороны Longjiang Bank Corporation - Председатель Правления господин Чжан Цзяньхуэй (Mr. Zhang Jianhui).
Согласно Меморандуму Россельхозбанк и Longjiang Bank Corporation намерены способствовать трансграничному торговому финансированию, развивать межбанковское и синдицированное кредитование, наращивать взаиморасчеты в национальных валютах. Документ также предусматривает создание механизма совместного использования клиентских ресурсов и обмена информацией. В частности, планируется проводить мероприятия по обмену опытом и информацией в различных областях, касающихся деятельности финансовых организаций.
Стороны также подписали соглашение о купле-продаже наличных юаней, которое закрепляет порядок заключения сделок с банкнотами.
ИСТОЧНИК KP.RU