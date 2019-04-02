В Кемерове полицейские спасли сову

СЕГОДНЯ 12:24 2019-04-02T12:24:53+03:00

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В Кемерове сотрудники полиции спасли сову, которая пострадала от нападения ворон. Птицу осмотрели и уже выпустили на волю.

Как рассказали в областном управлении МВД, сотрудники отдела адресно-справочной работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области заметили, как на дереве рядом со служебным зданием вороны напали на сову. После нападения обессиленная сова упала на дорогу.

– Полицейские подобрали пернатого хищника и напоили водой, после чего связались с представителями департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области, – рассказали полицейские. – Стражи порядка передали птицу, которая оказалась длиннохвостой неясытью, специалистам.

Зоологи пришли к выводу, что птица в порядке, и выпустили ее на волю в пригороде Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU