2019-04-02T12:36:51+03:00
Общество

Кузбассовец переехал в подвал, скрываясь от приставов

Мужчина уклонялся от исправительных работ
Екатерина БОРМОТОВА
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В Киселевске местный житель переехал жить в подвалВ Киселевске местный житель переехал жить в подвал
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В Киселевске местный житель переехал жить в подвал. Там мужчина скрывался от судебных приставов.

Жителя Киселевска приговорили к исправительным работам, однако мужчина уклонялся от наказания. Тогда судебные приставы получили распоряжение в принудительном порядке доставить киселевчанина к мировому судье, который должен был решить вопрос о замене наказания в виде исправительных работ на более строгий вид наказания.

Приехав домой к горожанину, приставы выяснили, что там теперь живут дети его сожительницы.

- По их словам, мужчина, уклоняясь от исправительных работ, оборудовал для проживания в одном из жилых домов подвал и переехал туда, - сооющили в УФССП по Кемеровской области.

После осмотра нескольких домов в округе приставы нашли подвал, в котором жил мужчина. Его доставили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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