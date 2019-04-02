Житель Кузбасса на спор убил приятеля
Житель Кузбасса на спор зарезал знакомого. Погибший сам положил перед ним нож и заявил, что ему слабо.
29-летний мужчина, проживая в небольшой гостинице в Топкинском районе, познакомился там с другим постояльцем – 33-летним кузбассовцем. Оба они испытывали временные трудности с жильем. В один из вечеров знакомые вместе выпивали в одной из комнат. Во время застолья они поругались. Во время ссоры 33-летний мужчина положил перед знакомым нож, заявив, что тот не сможет убить человека.
– Не раздумывая, в ответ тот ударил его в живот. После чего, испугавшись содеянного, мужчина позвал на помощь работника гостиницы, которая вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.
Раненого мужчину госпитализировали, однако в реанимации он скончался. В отношении его знакомого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», до суда его поместили в СИЗО. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU