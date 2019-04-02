2019-04-02T14:10:14+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса на спор убил приятеля

Погибший сам положил перед убийцей нож
Кирилл ЧАЩИН
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После ссоры житель Кузбасса зарезал знакомого. Фото: pixabay.comПосле ссоры житель Кузбасса зарезал знакомого. Фото: pixabay.com
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Житель Кузбасса на спор зарезал знакомого. Погибший сам положил перед ним нож и заявил, что ему слабо.

29-летний мужчина, проживая в небольшой гостинице в Топкинском районе, познакомился там с другим постояльцем – 33-летним кузбассовцем. Оба они испытывали временные трудности с жильем. В один из вечеров знакомые вместе выпивали в одной из комнат. Во время застолья они поругались. Во время ссоры 33-летний мужчина положил перед знакомым нож, заявив, что тот не сможет убить человека.

– Не раздумывая, в ответ тот ударил его в живот. После чего, испугавшись содеянного, мужчина позвал на помощь работника гостиницы, которая вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Раненого мужчину госпитализировали, однако в реанимации он скончался. В отношении его знакомого было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», до суда его поместили в СИЗО. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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