Раздетые кемеровчане станцевали на морозе и выиграли приз от «Руки вверх!»
Кемеровчане победили в челлендже, запущенном группой «Руки вверх!». Горожане сняли клип, в котором, забыв про гордость, станцевали раздетыми на морозе.
Жители столицы Кузбасса поддержали челлендж популярной российской группы #КЧертуЭтуГордость и сняли тематический клип. На видео раздетые участники челленджа танцуют на улицах города, в машинах и общественном транспорте.
Клип кемеровчан для конкурса группы "Руки вверх!".
«Юрий и его друзья сняли самую динамичную и безбашенную работу. В купальниках на морозе в самом центре города, дикий слэм под «Руки Вверх!», - рассказали организаторы о победителе челленджа из Кемерова.
Автор клипа, Юрий Ермоленков, получил возможность отправиться вместе с Сергеем Жуковым в караоке. Второе место занял участник из Перми, который снимал свой клип в Таиланде.
По результатам челленджа «Руки вверх» собрали народный клип на песню «К черту эту гордость!», в котором присутствуют кадры и кемеровской команды.
ИСТОЧНИК KP.RU