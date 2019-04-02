2019-04-02T14:05:55+03:00
Общество

Раздетые кемеровчане станцевали на морозе и выиграли приз от «Руки вверх!»

Клип кемеровчан стал лучшим в челлендже #КЧертуЭтуГордость
Екатерина БОРМОТОВА
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Кадр: YouTubehttps://vk.com/rukivverh_officialКадр: YouTubehttps://vk.com/rukivverh_official
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Кемеровчане победили в челлендже, запущенном группой «Руки вверх!». Горожане сняли клип, в котором, забыв про гордость, станцевали раздетыми на морозе.

Жители столицы Кузбасса поддержали челлендж популярной российской группы #КЧертуЭтуГордость и сняли тематический клип. На видео раздетые участники челленджа танцуют на улицах города, в машинах и общественном транспорте.

Клип кемеровчан для конкурса группы "Руки вверх!".

«Юрий и его друзья сняли самую динамичную и безбашенную работу. В купальниках на морозе в самом центре города, дикий слэм под «Руки Вверх!», - рассказали организаторы о победителе челленджа из Кемерова.

Автор клипа, Юрий Ермоленков, получил возможность отправиться вместе с Сергеем Жуковым в караоке. Второе место занял участник из Перми, который снимал свой клип в Таиланде.

По результатам челленджа «Руки вверх» собрали народный клип на песню «К черту эту гордость!», в котором присутствуют кадры и кемеровской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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