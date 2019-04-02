2019-04-02T14:20:42+03:00
Общество

Кузбасс закупит 152 новых автобуса

В том числе в регионе завезут автобусы на природном газе
Екатерина БОРМОТОВА
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15 автобусов будут работать на природном газе Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"15 автобусов будут работать на природном газе Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
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В этом году Кузбасс закупит 152 единицы общественного транспорта. В числе первых в регион поступят автобусы, которые работают на природном газе.

Губернатор Кузбасса вновь затронул проблему общественного транспорта. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Цивилев рассказал, что в этом году регион получил деньги на покупку 152 единиц общественного транспорта. Вся техника будет утепленной, а первая партия поступит в Кузбасс уже в конце апреля.

«Важно, чтобы транспорт был не только удобным, но также экономичным и экологически чистым, поэтому в числе первых привезем 15 автобусов на природном газе», - написал Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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