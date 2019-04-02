2019-04-02T19:36:55+03:00
Происшествия

В Кемерове полицейские нашли дом с проститутками

Хозяину жилища грозит срок
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Владельцу дома, где работали проститутки, грозит срок Фото: pixabay.comВладельцу дома, где работали проститутки, грозит срок Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Кемерове полицейские задержали мужчину, который сдавал свой дом проституткам. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Жители ФПК пожаловались полицейским, что в одном из частный домов оказывают интимные услуги. Во время проверки сведения подтвердились

– Полицейские выяснили, что 35-летний местный житель предоставлял свой дом девушкам, которые занимались в жилище проституцией. За это владелец притона брал с них часть выручки, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кемеровчанина задержали. Он полностью признал свою вину. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасс закупит 152 новых автобуса
Раздетые кемеровчане станцевали на морозе и выиграли приз от «Руки вверх!»
Житель Кузбасса на спор убил приятеля
Кузбассовец переехал в подвал, скрываясь от приставов
Россельхозбанк укрепляет связи с региональным банком Китая
В Кемерове полицейские спасли сову
Жителя Кузбасса оштрафовали за призывы к убийству
Кемеровские гаишники устроили погоню за пьяным угонщиком
Грузовой поезд сбил мужчину в Кузбассе
Заместители кемеровского мэра ушли в отставку
Отрезал голову: Житель Кузбасса убил приятеля и надругался над телом
Хоккеист из Кузбасса Сергей Бобровский стал первой звездой НХЛ
Очередное землетрясение произошло вблизи кузбасского поселка
За неделю в Кузбассе заболели почти 12 тысяч человек
На новокузнецкой улице на ходу загорелся автомобиль
Клумбу на главной площади в Кемерове посвятят теме театра
Школьную столовую в Кузбассе закрыли из-за нарушений
На пожаре в Новокузнецке пострадал мужчина
Тело утонувшего три месяца назад кузбасского снегоходчика подняли на поверхность
В центре Кемерова отключили светофор
Сергей Цивилев поднялся в рейтинге глав регионов России
В «Томской писанице» появился новый питомец
В Кузбассе начался призыв на военную службу
В Кемерове маршрутка столкнулась с двумя автомобилями
В Кузбассе подорожали новостройки
Житель Кузбасса обворовал секс-шоп
Житель Кузбасса выпал с четвертого этажа и выжил