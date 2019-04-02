В Кемерове полицейские нашли дом с проститутками

СЕГОДНЯ 19:18 2019-04-02T19:36:55+03:00

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В Кемерове полицейские задержали мужчину, который сдавал свой дом проституткам. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Жители ФПК пожаловались полицейским, что в одном из частный домов оказывают интимные услуги. Во время проверки сведения подтвердились

– Полицейские выяснили, что 35-летний местный житель предоставлял свой дом девушкам, которые занимались в жилище проституцией. За это владелец притона брал с них часть выручки, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Кемеровчанина задержали. Он полностью признал свою вину. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Теперь ему грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU